中国のミイラから回収された物質が、考古学史上最古の「ケフィアチーズ」だったことがわかったとの論文が発表されました。これは、ケフィアが現代のロシアに位置する北コーカサス地域のみを起源とするという定説に疑問を投げかける発見とされています。Bronze Age cheese reveals human-Lactobacillus interactions over evolutionary history: Cellhttps://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(24)00899-7Bronze Age Chinese c