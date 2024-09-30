フリーアナウンサーの古舘伊知郎氏が２９日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。前身番組の「おしゃれカンケイ」で共演した、タレント・マルシアからの強烈なダメ出しを明かした。番組は１９７４年に始まった「おしゃれシリーズ」の５０周年記念で歴代ＭＣが集結した１時間スペシャル。古舘は「オシャレ３０・３０」、「おしゃれカンケイ」で足かけ１８年３か月にわたりＭＣを務めた。大ベテラ