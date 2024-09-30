◆高校野球◇秋季福島県大会▽３位決定戦学法石川１１―１ふたば未来学園＝８回コールド＝（２９日・あいづ）福島３位決定戦では今春センバツ出場の学法石川がふたば未来学園に１１―１で８回コールド勝ち。前主将の小宅善叶（３年）を兄に持つ海叶中堅手（１年）が、７回の勝ち越し打を含む５打数４安打１打点と活躍した。東北大会の組み合わせ抽選会は１０月３日に行われる。２年連続のセンバツ出場に望みをつなぐ白星だ。