◆関西学生アメリカンフットボールリーグ１部関学大４４―１４近大（２９日・王子スタジアム）甲子園ボウル６連覇中の関学大が開幕４連勝を飾った。同点の第２クオーター（Ｑ）にＷＲ小段天響（こだん・てんきょう、２年）＝大産大付＝のタッチダウン（ＴＤ）で決勝点を奪った。昨季、関大、関学大と同率優勝の立命大は神戸大に快勝。同じく開幕４連勝とした。大けがを乗り越え、元気な姿で白星をつかみ取った。同点の第２Ｑ