◆陸上ヨギボーアスレチックチャレンジカップ最終日（２９日、新潟・デンカビッグスワンスタジアム）男女８００メートルが行われ、女子は日本記録保持者でサッカー日本代表ＭＦ久保のいとこ、久保凛（１６）＝東大阪大敬愛高２年＝が２分１秒２５で優勝した。２５年の世界選手権（東京）の参加標準記録（１分５９秒００）突破ならずも、サードベストの好タイムだった。男子は日本記録保持者の落合晃（１８）＝滋賀学園高３年