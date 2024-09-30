◆秋季奈良県高校野球大会▽準々決勝天理１１―０大和広陵＝６回コールド＝（２９日・さとやくスタジアム）奈良県大会は準々決勝で、天理が大和広陵に大勝。今夏甲子園出場の智弁学園とともに４強へ進んだ。天理の新エース右腕・下坊大陸（しもぼう・りく）が投打で観衆の視線をくぎ付けにした。「７番・投手」で出場。投げては３回１安打８奪三振で無失点。圧巻の投球を披露し「スライダーとチェンジアップが良かった。初