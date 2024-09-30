モデルで女優のＫｏｋｉ，（２１）が韓国発のＷＥＢ漫画を２部作で実写化する映画「女神降臨Ｂｅｆｏｒｅ」（２０２５年３月２０日公開）、「女神降臨Ａｆｔｅｒ」（同５月１日公開、いずれも星野和成監督）に主演し、ラブコメに初挑戦することが２９日、分かった。１８年から「ＬＩＮＥマンガ」で連載され、４６か月連続で読者数ランキング１位を獲得した大人気漫画を映画化。Ｋｏｋｉ，演じる主人公・谷川麗奈（たにかわ