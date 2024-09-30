自民党の石破茂総裁（６７）は２９日も新内閣と党の人事を進め、三原じゅん子参院議員（６０）をこども政策担当相に起用する意向を固めた。関係者が明らかにした。子役として芸能活動を始めた三原氏は、１９７９年に出演した「３年Ｂ組金八先生」の不良生徒役で人気が爆発。いじめシーンの「顔はやばいよ、ボディーやんな」のせりふはあまりにも有名だ。２０１０年の参院選で全国比例で初当選して政界入り。神奈川選挙区で立候