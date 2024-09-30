◆パ・リーグ日本ハム２―６ソフトバンク（２９日・エスコンフィールド）日本ハム・伏見寅威捕手（３４）が今季本拠地最終戦の２８日ソフトバンク戦で復帰後初打席初打点を記録した。腰痛による出場選手登録抹消を経て、０―４の７回に代打で２点適時打。エスコン２年目で最多を更新する３万７５２７人が詰めかけた一戦で、北海道出身の頼れるベテランが意地を見せた。２位でクライマックスシリーズ（ＣＳ）進出を決めているチ