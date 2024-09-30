俳優の橋本環奈が主演を務める、連続テレビ小説『おむすび』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）が新たにスタートする。新ヒロイン橋本をはじめ、豪華な共演陣を紹介する。【写真多数】橋本環奈、仲里依紗、佐野勇斗、みりちゃむら…豪華キャストを紹介！橋本環奈が演じる米田結は、『おむすび』の主人公。平成元年生まれ。自然豊かな福岡県・糸島で、農業を