日本テレビ系バラエティー『エンタの神様』2時間スペシャルが、きょう9月30日に放送される（後7：00）。【動画】ジェラードン、KOC「もう勝ち目がない」陣内智則は最新映像ネタで飛行機の緊急着陸。チョコプラは夜に使う秘密のアレで爆笑の展開に。さらば青春の光は会社を倒産の危機に追い込むのは意外なモノで。キンタロー。が、あの芸人と初コラボ。バイきんぐ小峠が仕事をサボった西村を見つけ出すのだが…。かまいたちは