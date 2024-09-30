お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰、どきどきキャンプの佐藤満春、日向坂46の松田好花が出演する「春日ロケーション」のシーズン3が、Huluで配信中（毎週金曜全16話）。地上波では、9月30日深夜にシーズン1総集編を届ける（深1：59）。【番組カット】楽しそう！春日＆サトミツが天然温泉でまったり春日と20年来の付き合いのある親友のサトミツこと佐藤満春と、佐藤を師と仰ぎ、ラジオのヘビーリスナーでもある松田好花。春