モデル・俳優のKoki,を主演に迎え、韓国発の大ヒットWEB漫画『女神降臨』（著：yaongyi）を二部作構成で実写映画化されることが発表された。Koki,は、メイクで誰もが振り向く“女神”へと大変身を遂げた女子高生を演じる。彼女を奪い合う正反対の魅力をもつ同級生役で渡邊圭祐と綱啓永の出演も明らかになった。Koki演じるヒロインの“すっぴん”＆“女神メイク”のギャップが衝撃的なティザービジュアル、超特報も解禁。来年（20