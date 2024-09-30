ホフディランのボーカル、キーボードの小宮山雄飛（51）が29日、インスタグラムを更新。親交の深い田中みな実（37）が前日28日、唐突に訪れ、一緒に楽曲を制作したと明かした。小宮山は「土曜日、そこそこ暇していたら、『いま、暇ですか？』と田中みな実が突然やってきた。」とつづり、キーボードを前に田中と並んだツーショットを公開。「炭酸水でも飲む？と聞いたら、できれば温かい飲み物と食べ物をくださいと、旅の人みたいな