女優中村守里（21）が29日、インスタグラムを更新。30日放送開始のNHK連続テレビ小説「おむすび」への出演を報告した。「明日から朝ドラ『おむすび』の放送が始まります。宮崎恵美ちゃんも明日から登場です。よろしくお願いします！」とし、桜の下での制服姿写真を2枚公開した。この投稿にフォロワーは「楽しみすぎる!!毎回録画設定した！」「テレビの前で正座してみます！」「制服姿かわいい!!朝ドラ楽しみにしてます！」「1