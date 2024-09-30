◆イースタン・リーグ巨人３ー６日本ハム（２９日・ジャイアンツ）巨人の桑田真澄２軍監督（５６）が２９日、今季の戦いを総括した。２軍はイースタン最終戦となった日本ハム戦（Ｇ球場）に敗れ、６９勝５２敗９分けのリーグ２位で今季日程を終了。２年連続Ｖは逃したが、「供給、調整、育成」を掲げて４年ぶりのリーグＶを果たした１軍を支えた１年を、「春のキャンプから新しいことに取り組んでもらった。選手たちには戸惑い