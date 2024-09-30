9月29日に行われたWIN5は14票的中、3475万8770円の払戻しとなった。中山競馬場で行われた秋のG1開幕戦、スプリンターズステークス（芝1200m）では、9番人気の伏兵西村淳也騎乗、ルガルが抜け出して波乱を演出した。【スプリンターズS】伏兵ルガルが波乱を演出…サトノレーヴは7着敗退14票的中1レース目中山9Rサフラン賞クリノメイ単勝4番人気2レース目中京10R白川郷Sディープリボーン単勝3番人気3レース目中山10Rサクラバ