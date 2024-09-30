今日30日は、台風17号が小笠原諸島に接近するでしょう。荒れた天気になりそうです。沖縄は台風18号からの湿った空気の影響を受けるでしょう。九州から関東は晴れ間の出る所が多いですが、午後は急な激しい雨や雷雨がありそうです。天気の急変にご注意ください。今日30日の天気図今日30日は、台風17号が小笠原諸島に次第に近づくでしょう。またフィリピンの東にある台風18号は、午前3時に大型で非常に強い台風になり、西へ進んでい