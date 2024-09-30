◇パ・リーグオリックス8―1楽天（2024年9月29日楽天モバイル）オリックス・宮城が7回無失点で6勝目を挙げ、防御率1・92の“隠れ1位”に浮上した。次回はチーム最終戦の10月6日、同じ敵地・楽天戦の予定で、残り7回1/3で規定投球回数に到達。自身初の投手部門のタイトルへ大前進した。「どうなるかちょっと分からないですけど、頑張ったらいいことあるかなと思うので、とりあえず、最後まで頑張りたい」5回無死二、三