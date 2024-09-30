国慶節（建国記念日、10月1日）に合わせた7連休を前に、湖北省初の国際定期貨物列車「中欧班列」で輸入された商品を販売する免税店が、120年以上の歴史を誇る漢口駅でオープンした。旅客はそこで「一帯一路」の20カ国・地域以上から輸入された商品を購入することができる。漢口駅は湖北省武漢市と十堰市を結ぶ漢十高速鉄道を含む幹線が乗り入れるターミナル駅。「中欧班列」で輸入された商品を販売する免税店は2階の待合スペースに