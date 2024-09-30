現地９月28日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド2部）の第７節で、今夏に田中碧が加入したリーズと坂元達裕が所属するコベントリーが前者のホームで対戦した。リーズは16分に先制すると、41分には負傷したイーサン・アンパドゥに代えて田中を投入。すると、その７分後に追加点を奪う。さらに79分には、自陣中央でボールを受けた田中が前線に浮き球のロングパスを供給。これダメ押し弾に繋がり、３−０の快勝を飾っ