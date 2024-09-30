◇ナ・リーグパドレスーダイヤモンドバックス（2024年9月29日フェニックス）パドレスのルイス・アラエス内野手（27）が29日（日本時間30日）の敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・一塁」で先発出場し、6回の第3打席で右中間を破る二塁打を放った。現在シーズン199安打のアラエスは空振り三振、中飛と2打席凡退で迎えた6回の第3打席。1ボール1ストライクからの3球目、外角高めを強振。完璧に捉えた打球は右中間を破