◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（２９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２９日（日本時間３０日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点を追う６回２死走者なしの３打席目は二ゴロに倒れて、３打席連続凡退で打率は３割９厘になった。逆転の首位打者＆三冠王は厳しい状況になった。ロッキーズの先発は、ライアン・フェルトナー投手（２８）