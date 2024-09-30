©ABCテレビ 23歳のイケメンは、なんと日本人初のムエタイ3階級王者！超過酷な減量が宿命づけられたムエタイ選手は、いったい何を食べてバッキバキな筋肉ボディを作っているのか？防衛戦前後の彼の食事に、スタジオ一同が衝撃を受けた……！ 【動画】顔面クリーンヒット＆強烈エルボーでもKOならず……。元王者ベテランファイターと繰り広げた、若き絶対王者の初防衛戦の結果は!? ©ABCテレビ &