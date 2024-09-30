◇ア・リーグタイガース― ホワイトソックス（2024年9月29日デトロイト）タイガースの前田健太投手（36）が29日（日本時間30日）、本拠でのホワイトソックス戦で久々の先発登板。4回2/3を5安打5失点で降板となった。前田が先発するのは7月9日のガーディアンズ戦で3回途中6失点降板して以来。12試合の中継ぎ登板を挟んで今季最終戦で立った久々の先発マウンドだったが、不本意な結果となった。初回こそ三者凡退で上々の