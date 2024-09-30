シックスペンスは無傷の3連勝でスプリングSを制覇。3番人気に支持された前走ダービー（9着）は道中の折り合いを欠き直線、伸び切れなかった。国枝師は「返し馬から気持ちが高ぶっていた。レースでも多頭数が影響したのか折り合いがつかなかった」と振り返る。夏は充電を図り、ひと回り成長した姿で秋始動戦を迎える。「体がしっかりしてきたし気性面も落ち着いてきたよ」と巻き返しに自信をのぞかせた。