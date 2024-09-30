さあ、凱旋門賞ウイーク！フランス伝統の一戦「第103回凱旋門賞」が6日後に迫った。地元の重要ステップを連勝中の3歳馬ソジーが主役を張る。日本から唯一、参戦する矢作厩舎シンエンペラーは前哨戦の愛チャンピオンS3着でブックメーカーの評価が急上昇。JRAの至宝・武豊はアイルランドのアルリファーとのコンビで自身11度目の凱旋門賞チャレンジとなる。日本調教馬、日本人騎手の初勝利なるか――。見どころ満載のカードだ。国内