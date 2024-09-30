◇イースタン・リーグヤクルト5ー4オイシックス（2024年9月29日戸田）今季限りで現役を引退するヤクルト・山崎がイースタン・リーグ最終戦のオイシックス戦（戸田）に1番・中堅で出場し、2打席目に右翼にソロを放った。試合後のセレモニーで塩見と太田から花束を受け取り、胴上げされた。1軍の本拠地最終戦の10月3日広島戦に出場予定で「最後の最後まで一生懸命プレーしたい」とあいさつ。持ち前の全力プレーを見せる。