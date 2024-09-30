◇パ・リーグ楽天1―8オリックス（2024年9月29日楽天モバイル）楽天先発の滝中が4回1/3で自己ワーストの11被安打、6失点で6敗目を喫し、3連敗で借金1となった。「勝負どころで球が浮いて、修正できませんでした。リズムをつくる投球ができず、大量失点になって申し訳ないです」と厳しい表情だった。30日からは3ゲーム差に離された3位ロッテと本拠で2連戦。連敗なら3年連続の4位が決まるが、今江監督は「とにかく自分た