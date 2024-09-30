昨夏まで目黒区東山にコースのみを提供し、独創的な皿で圧倒的な支持を集める唯一無二の韓国料理店があった。建物の老朽化など、諸事情から移転を決め、休業して９ヶ月。ついに、その『中目黒 若狭』が復活した。場所は同じ中目黒。グレードアップを果たしたレジェンド店の“いま”を詳述する。韓国料理の本質を見極め、日本の高級食材で再構築した麗しき料理の数々スダチと穂紫蘇の添えられた、まるで日本料理のような盛り付けで