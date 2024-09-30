◇セ・リーグ巨人4―5ヤクルト（2024年9月29日神宮）2回から途中出場した巨人・中山は、6回無死一、二塁で投手強襲の同点打を放つなどプロ初の3安打をマーク。7日の1軍昇格後、打率・450と好調の22歳は「日本一という目標に向かって、チーム全員が向いてるところに食い込んでいきたい」。高卒5年目で今季初の先発マスクをかぶった山瀬は2安打を放つも「キャッチャーとして負けちゃったので」と悔しがった。