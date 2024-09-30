◇セ・リーグヤクルト5―4巨人（2024年9月29日神宮）ヤクルト・長岡が価値ある劇打で5連勝に導いた。1点を追う9回に同点に追いつきなお1死一、三塁。平内の直球を捉え右前にサヨナラ打を放ち「思い出になる」とちゃめっ気たっぷりに喜んだ。2安打して並んでいた阪神・近本に1本差をつけ、今季159安打で単独トップに立った。師匠の青木はタイトル争いする愛弟子に「成長を感じる。これだけ安打して、頼もしいよね」と目を