6月の鳴尾記念で完全復活。22年日経新春杯以来、2つ目の重賞を手にしたヨーホーレイクが始動する。1週前追いのCWコースは継続騎乗になる岩田望が感触を確かめた。先行するハーパー（4歳オープン）の内から追走し、首差遅れの格好になったが、6F81秒5〜1F11秒1の好時計。岩田望は「いい反応でした。やるたびに状態が上がってくる。能力はある馬なので」と笑顔。友道師は「動きは良かったし、しっかり負荷をかけられた」と満足げ