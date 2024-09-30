◇パ・リーグ西武0―2ロッテ（2024年9月29日ベルーナD）西武は好機を再三のミスでつぶして零敗を喫し、今季のロッテ戦を4勝21敗で終えた。2併殺打に加え、0―1の6回無死一塁では滝沢がバント失敗し、その後に一塁走者としてけん制死。拙攻に渡辺監督代行は「塁には出るが、ことごとくミスが出る。できない選手を使っている自分が悪い。以上」と会見を自ら打ち切った。123球の与座が8回2失点も援護できず、怒り心頭だっ