「阪神７−６ＤｅＮＡ」（２９日、甲子園球場）連覇は逃したが、２年連続日本一の可能性がある。阪神・佐藤輝明内野手（２５）が１点を追う七回２死一、二塁から、左翼線に決勝の２点適時三塁打。４点差を逆転する一挙５得点のフィナーレを飾った。２試合を残して２位が確定し、ＣＳファーストＳの本拠地・甲子園開催が決定した。忘れ得ぬ悔しさ。雪辱に向けて力を結集する。連覇の可能性がなくなっても、勝利への執念は消え