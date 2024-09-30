グラドル星名美津紀（28）が29日、都内で、2025年カレンダー発売記念イベントに出席した。撮影は昨年冬、ベトナムのフーコック島で敢行。「まだあまり日本では有名ではないけど、これからくると言われている島。こういう場所を開拓するのにハマっています」。同カレンダーは「ぜひトイレに飾って欲しい」という。「狭い空間のほうが目に入る。広い寝室とかだとカレンダーが小さく見えるので、わざと狭い空間に飾ってじっくり見て欲