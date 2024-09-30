「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（47）が、30日までに自身のYoutubeチャンネルでライブ配信を実施。元迷惑系ユーチューバーへずまりゅう（32）について、私見を語った。へずまは最近、奈良市の奈良公園で鹿を守るボランティア活動などをしているが、こうしたへずまの最近の活動に対する質問が寄せられると、ひろゆき氏は「僕、けっこうね、へずまりゅうさんを評価しているタイプなんですよ。人気者に