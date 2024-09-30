義家族との関係は円滑であることが望ましいですが、ときに誤解やコミュニケーション不足が悩みの種となることもあります。今回は、周りが驚いてしまう言動を紹介します。マナーを知らない「結婚式の準備で忙しい中、突然義母から連絡があり『ご祝儀はいくらがいいかしら？』と直接質問されました。正直、基本的なマナーを知らないのか、と私はただただ驚きました」（30代／女性）基本的なマナーについてはある程度身につけておくこ