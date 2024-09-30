◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト５×―４巨人（２９日・神宮）巨人では初めて捕手出身の監督として優勝を飾った阿部監督。同じく捕手を務めた身として本当にうれしく思ってる。ただ喜びに浸るのは一瞬だけ。次はクライマックスシリーズを勝ち上がらないとね。先発陣は戸郷、菅野、グリフィン、井上に山崎伊と、最長６戦のファイナルになったとしても数は足りている。終盤もケラー、バルドナード、大勢と万全。となると大事に