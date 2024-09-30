◆秋季大阪府大会▽５回戦大阪桐蔭７×―０八尾＝７回コールド＝（２９日・大阪シティ信用金庫スタジアム）秋季大阪府大会は５回戦が行われ、５連覇中の大阪桐蔭が八尾に７―０で７回コールド勝ちし、８強入りを決めた。１年生で唯一先発出場した「６番・右翼」の内海竣太が、２打数２安打１打点と躍動した。大阪桐蔭のルーキーが存在感を放った。１―０の２回無死、内海の強烈な打球は、二塁手を強襲し、右前二塁打に。「