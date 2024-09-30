フジテレビの「めざましテレビ」（月〜金曜・前５時２５分）が３０日、生放送され、同局の伊藤利尋アナウンサー（５２）がメインキャスター（ＭＣ）として新たなスタートを切った。番組冒頭のあいさつで井上清華アナに「さあ、伊藤さん。三宅さんから引き継いで記念すべき１回目の放送です」と振られると、伊藤アナは「とにかく今日、寝坊しなくて本当に良かったなという安どが。三宅さんに比べると落ち着きがないタイプの私で