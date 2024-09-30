◆米大リーグタイガース―ホワイトソックス（２９日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）タイガースの前田健太投手が２９日（日本時間３０日）、レギュラーシーズン最終戦の本拠・ホワイトソックス戦に先発した。２回１死から３連続安打と犠飛で２失点。３回には四球と安打で２死一、二塁とされ、ソーサに８号３ランを浴びた。５回２死一塁で降板した。７月９日のガーディアンズ戦を最後に先発から中継ぎに回ってい