◎日本ハム・郡司は、本拠地最終戦ということで、普段と違う七三分けにスーツ姿の某紙記者を見つけ「なんか、保険の営業の人にいそうですね」。節目の日にはスーツ着用が球界の慣習です。◎休養日は「ネットフリックス」や「プライムビデオ」で映画を見るという西武・渡辺監督代行は、どんな作品が好きかを聞かれ「え、韓国映画。でも、そんなこと興味ある？ないでしょ？」。ちょっとあります。◎巨人・岸田は前日のビールか