「阪神７−６ＤｅＮＡ」（２９日、甲子園球場）阪神は連敗を３で止め、２位を確定させた。先発の才木は６回９安打５失点と精彩を欠いたが、４点を追う七回に代打・糸原や佐藤輝の適時打で逆転に成功した。２番手・漆原は移籍後初勝利。桐敷は４０ホールド目をマークした。デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏は「“ＣＳファーストＳ前哨戦”という見方をすれば、収穫はたっぷり得られたと」と評価した。◇◇阪神は２