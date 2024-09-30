三嶋牧場（北海道浦河町）の生産馬はスプリンターズS初制覇。三嶋健一郎取締役は「高松宮記念後に骨折が判明し間に合うか心配だったのですが、ギリギリ間に合っていいレースをしてくれました」と安堵（あんど）の表情。「クラシックディスタンスを意識した配合でダートの長いところからのデビューでしたが、まさかスプリンターになるとは」とうれしい誤算を明かした。三嶋牧場は天皇賞・春（テーオーロイヤル）に続く今年G1・2