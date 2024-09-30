「阪神７−６ＤｅＮＡ」（２９日、甲子園球場）阪神は連敗を３で止め、２位を確定させた。先発の才木は６回９安打５失点と精彩を欠いたが、４点を追う七回に代打・糸原や佐藤輝の適時打で逆転に成功した。２番手・漆原は移籍後初勝利。桐敷は４０ホールド目をマークした。岡田監督は「六回がなんか、嫌な感じね、ずっと甲子園はしてるんだけど」と語った。岡田監督の一問一答は以下の通り。◇◇（テレビインタビュー