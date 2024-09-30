自民党の石破茂総裁自民党の石破茂総裁は30日午後、党本部で臨時総務会を開く。幹事長に森山裕総務会長（79）を充てるなど党四役人事を正式決定。10月9日に衆院を解散する意向を固めており、衆院選に向けた布陣となる。政調会長に起用される小野寺五典元防衛相（64）は総務会後に公約づくりに着手するなど「10月15日公示、27日投開票」を見据えた準備を加速させる。幹事長、政調会長以外の党四役人事では総務会長に鈴木俊一財