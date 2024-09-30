３月に日本テレビを退社したフリーの藤井貴彦アナウンサー（５２）が、１０月５日に放送されるフジテレビ系特番「日本じゃ放送できません！？世界ヒジョーシキＴＶ」（後６・３０）でＭＣを務めることが２９日、分かった。藤井アナが同局系の番組ＭＣを担当するのは初。世界各国から日本の常識ではありえない“ヒジョーシキ”な番組を集め、ウエストランドの井口浩之、石原良純、トラウデン直美、水野美紀ら個性豊かな出演者と