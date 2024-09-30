元祖スーパーモデルのナオミ・キャンベル（54）が、自身が設立したチャリティー財団「ファッション・フォー・リリーフ」の運営において複数の不正行為を行っていたことが発覚し、英国の監視機関が5年間の慈善事業の運営を禁止したことに反論した。報道によると、同財団では集まった寄付金を慈善活動には使用せず、キャンベルを含む理事の旅費などにあてていたという。キャンベル自身も、財団の寄付金をエステやルームサービスを含