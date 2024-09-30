AKB48の17期生と18期、19期研究生が29日、KT Zepp Yokohamaで「AKB48 17期生昇格記念LIVE！新メンバーあいさつまわり〜私たち、AKB48です〜」のツアー千秋楽を開催した。17期と18期のオリジナル曲の「あの夏の防波堤」や、「大声ダイヤモンド」「言い訳MayBe」などを披露。橋本恵理子（18）が「17期、18期、19期といる時は青春を感じる。みなさんともたくさん青春を感じたい」と思いを語った。昼公演では、19期研究生5人がイン